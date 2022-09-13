Ульяновских школьников в столовой разделили на обеспеченных и малоимущих | 360°

Общество 13 сентября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

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Viber Ульяновских школьников в столовой разделили на обеспеченных и малоимущих Родители ульяновских школьников: детей в столовых разделили на обеспеченных и малоимущих Pxhere.com

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В некоторых школах Ульяновска детей из малообеспеченных и многодетных семей в столовых пересадили за отдельные столы. Власти региона решают ситуацию. Губернатор области Алексей Русских потребовал прекратить неравенство. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Родители ульяновских школьников обратились к губернатору с жалобами на то, что детей, которые получают завтраки и обеды в учебных заведениях, разделили по уровню доходов.

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«Те, кто питается платно, получают полноценный рацион, а льготников, получающих бесплатные завтраки, отсадили за отдельный стол и дают им урезанное питание», — заявили в обращении.

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Претензии родителей школьников направили мэру Ульяновска Дмитрию Вавилину. Он подтвердил, что «есть большое количество нареканий к региональному оператору „Альтернатива“».

Вавилин подчеркнул, что никаких юридических оснований к уменьшению рациона питания, уменьшению его качества и объема нет. Градоначальник пообещал принять к оператору «самые жесткие меры».

«Обоснованное возмущение родителей» Вавилин объяснил разделением «Альтернативой» учащихся начальной школы. По его словам, в рамках муниципальной программы «Забота» льготникам предоставляют бесплатные завтраки стоимостью 67,96 рубля, «а рядом с ними сидят дети, завтракающие за 83 рубля».

Градоначальник поручил «рассмотреть возможность расторжения договора с „Альтернативой“ в случае подтверждения всех фактов». Местные власти также обсудят вопрос создания муниципальной структуры, которая сможет взять на себя организацию качественного питания детей.

Никакое разделение учащихся недопустимо, заявили изданию в Минпросвещения России. Там отметили, что «подобные инциденты должны пресекаться, и регион проводит уже соответствующие проверки».

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