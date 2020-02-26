Ульяновские школы проверят после нападения на учителя

Школы Ульяновской области проверят после нападения подростка с ножом на учителя. Губернатор распорядился усилить работу всех служб.

Как пишет «Говорит Москва«, в ближайшее время состоится внеочередное совещание комиссии по делам несовершеннолетних. Будут рассмотрены системы организации безопасности в школах и проведена оценка работы школьных психологов.

Утром 26 февраля подросток ульяновской школы напал на учителя математики. Подросток ударил ножом женщину в живот, а затем попытался сбежать. Мотив нападения пока неизвестен, но страницы социальных сетей восьмикласника заполнены постами про ненависть и «Колумбайн».

Ранее профсоюз педагогов предложил штрафовать родителей учеников за оскорбление педагогов. За нарушения взрослые будут выплачивать штрафы на сумму от 500 до трех тысяч рублей. В случае нанесения побоев сумма увеличится до пяти тысяч рублей.