Ульяновские мусорщики в последний момент спасли выброшенного на помойку кота

Работник оператора «Горкомхоз» в Ульяновске заметил пластиковый пакет на линии сортировки мусора, в котором что-то шевелилось. Ленту остановили, мешок развязали и достали оттуда домашнего кота, которого хозяева выбросили на помойку. Животное чудом не угодило в сепаратор.

«Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано», — рассказал изданию «Подъем» директор компании. СМИ опубликовали видео спасения.

Собеседник добавил, что найти жестоких людей, которые решили избавиться от кота таким образом, вряд ли получится.

Это не первое спасенное от смерти ульяновскими мусорщиками животное. За два месяца коммунальщики нашли в мусоре африканского ежа и двух красноухих черепах.