Ульяновская чиновница удалила фото в «нефтяной ванне» и публично извинилась

Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светлана Опенышева принесла извинения всем, кого возмутило ее селфи в ванне с нафталановой нефтью. Фотографию она сделала во время отдыха в Баку и выложила ее в Instagram.

«Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты и мне жаль, что так произошло», — написала Опенышева на своей странице в Facebook.

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Она подчеркнула, что просто хотела поделиться с подписчиками своими впечатлениями от отдыха в Азербайджане, но, видимо, «выбрала неподобающую форму».

Ранее Опенышева выложила в Instagram фотографию, где она принимает нафталановую ванну и подписала снимок: «Много шоколада не бывает».

Ее начальник Сергей Морозов возмутился «излишествам», которые себе позволила его подчиненная и велел назначить служебную проверку, после которой будет решаться вопрос об увольнении Опенышевой.

На данный момент это фото удалено со страницы чиновницы.