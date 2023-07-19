Общество 19 июля 2023, 16:04 Улицы и города России назовут именами участников СВО Путин заявил, что именами участников СВО назовут города, улицы, парки и школы в России РИА «Новости»

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Имена участников специальной операции на Украине появятся в будущем на картах российских городов. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил президент Владимир Путин.

Во время мероприятия президент пообщался с участником СВО Ильей Штокманом, который победил в конкурсе управленцев «Лидеры России». Путин в шутку напомнил, что одно из самых больших газовых месторождений в стране называется Штокмановским.

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«Кстати, его не вашим именем назвали? Но уверен, что в будущем города, улицы, школы и парки назовут именами ваших сослуживцев», — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что участникам специальной операции необходимо давать перспективы карьерного роста не только в рядах вооруженных сил, но и в гражданской сфере.

«На мероприятии присутствует Сергей Кириенко, он часто бывает лично в зоне СВО. Прошу его обратить внимание на участников спецоперации, имея ввиду их карьерный рост не только в армии, но и на гражданке», — добавил Путин.

Российский лидер ранее высоко оценил ход специальной операции и заявил, что у противника на фронте никаких успехов нет.