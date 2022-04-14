Улицу в Петербурге предложили переименовать в честь Жириновского

Активисты Санкт-Петербурга предложили назвать в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского одну из улиц в Петроградском районе города. Предложение было направлено руководителю фракции ЛДПР в Госдуме Леониду Слуцкому, написали «Невские новости».

Планируется переименовать улицу Маркина, где сейчас располагается местная приемная партии ЛДПР.

«С учетом обращений членов партии и жителей города просим на ближайшем заседании фракции ЛДПР в Государственной думе рассмотреть вопрос об обращении к Правительству Санкт-Петербурга о возможности переименовать улицу Маркина в улицу Жириновского. А же иные альтернативные варианты в других районах города по согласованию с фракцией ЛДПР в Госдуме», — сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии Анна Замараева.

В своем письме активисты указали, что на протяжении 30 лет Владимир Жириновский регулярно помогал жителем Санкт-Петербурга.