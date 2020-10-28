Улицу на юго-западе Москвы перекрыли из-за обнаруженного снаряда

Улицу Дмитрия Ульянова в Москве перекрыли из-за найденного предмета, который похож на снаряд. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Находку удалось сделать во время строительных работ по расширению дороги. Обнаруженную вещь передадут для утилизации. Предполагается, что это снаряд времен Великой Отечественной войны.

Данные о перекрытии улицы подтверждает и сервис «Яндекс».

Источник фото: скриншот «Яндекс. Пробки»

«Во время земельных работ обнаружен металлический предмет с явными признаками коррозии. Будет передан для вывоза и утилизации», — заявили изданию «Подъем» в МВД Москвы.

Дептранс в Telegram уточнил, что улицы перекрыли на участке от улицы Гримау до Новочеремушкинской улицы. Движения запрещено как для автомобилей, так и для пешеходов.

Изменены маршруты следующих автобусов: № С5, 67, 121, 142, 218, 218к.