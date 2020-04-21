Улицкая прокомментировала критику в адрес сериала «Зулейха открывает глаза»

Писательница посоветовали людям, критикующим сериал, побольше читать о тех временах.

По словам Улицкой, те, кто набросился на произведение Гузель Яхиной, по которому снят сериал, не прочитали ни книги «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, ни «Колымские рассказы» Шаламова.

«Мимо них пронеслась огромная литература, посвященная этому времени, воспоминания современников, прошедших через сталинские лагеря и ссылки… Я уж не говорю о расстрелах. Гузель Яхина в своем романе сказала правду о жизни тех лет», — заявила Улицкая.