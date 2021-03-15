Улицкая отреагировала на обвинения в плагиате

Писательница Людмила Улицкая прокомментировала «Ридусу» обвинения коллеги Натальи Рапопорт в плагиате.

По словам Рапопорт, Улицкая присвоила себе авторство материала, который она подготовила для киносценария по запискам своего отца Якова Рапопорта. По данным издания, они были посвящены борьбе медиков и НКВД со вспышкой легочной чумы, которая произошла в 1939 году в Москве.

«Для меня ее больше не существует», — обозначила Улицкая.

Она отказалась давать более подробные комментарии.