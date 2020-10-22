Улицам Таруса вернули дореволюционные названия
«Из семи депутатов шесть проголосовало „за“, один воздержался», — сообщил врио главы Тарусского района Руслан Смоленский.
«Совместно с депутатским корпусом мы решили вернуть большинству улиц нашего древнего, красивого города их исторические названия», — написал он на странице во «ВКонтакте».
Будут переименованы следующие улицы:
Розы Люксембург станет Посадской;
Пионерская — Огородной;
Урицкого — Лесопильной;
Луначарского — Кирпичной;
Карла Либкнехта — Тарусской;
Энгельса — Ивановской;
Свердлова — Овражной;
Карла Маркса — Полевой;
Декабристов превратится в Городскую набережную;
Каляева — в Боголюбскую;
Нерезова — в Широкую;
Площадь Ильича — в Соборную;
Октябрьская — в Воскресенскую;
Ленина станет Калужской;
Володарского превратится в Прончищева;
а Комсомольская — в Серпуховскую.
Обсуждалось ли переименование с жителями, неизвестно.
Возвращение дореволюционных названий стало массовым сразу после распада Советского Союза. Так, Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, Свердловск стал Екатеринбургом, Куйбышев — Самарой, Горький — Нижним Новгородом, Загорск — Сергиевым Посадом. Однако улицы, носящие имена революционеров, зачастую не трогали, как и памятники советским вождям.