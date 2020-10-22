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    22 октября 2020, 00:44

    Улицам Таруса вернули дореволюционные названия

    Кирилл Фролов

    Власти города Таруса Калужской области решили переименовать 16 улиц, вернув им дореволюционные названия. Решение приняли на заседании городской думы.
    Улицам Таруса вернули дореволюционные названия

    «Из семи депутатов шесть проголосовало „за“, один воздержался», — сообщил врио главы Тарусского района Руслан Смоленский.

    «Совместно с депутатским корпусом мы решили вернуть большинству улиц нашего древнего, красивого города их исторические названия», — написал он на странице во «ВКонтакте».

    Будут переименованы следующие улицы:

    Розы Люксембург станет Посадской;

    Пионерская — Огородной;

    Урицкого — Лесопильной;

    Луначарского — Кирпичной;

    Карла Либкнехта — Тарусской;

    Энгельса — Ивановской;

    Свердлова — Овражной;

    Карла Маркса — Полевой;

    Декабристов превратится в Городскую набережную;

    Каляева — в Боголюбскую;

    Нерезова — в Широкую;

    Площадь Ильича — в Соборную;

    Октябрьская — в Воскресенскую;

    Ленина станет Калужской;

    Володарского превратится в Прончищева;

    а Комсомольская — в Серпуховскую.

    Обсуждалось ли переименование с жителями, неизвестно.

    Возвращение дореволюционных названий стало массовым сразу после распада Советского Союза. Так, Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, Свердловск стал Екатеринбургом, Куйбышев — Самарой, Горький — Нижним Новгородом, Загорск — Сергиевым Посадом. Однако улицы, носящие имена революционеров, зачастую не трогали, как и памятники советским вождям.