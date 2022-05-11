Улица Защитников Донбасса появится на Камчатке

В городе Елизово на Камчатке улицу Рабочей смены переименуют в улицу Защитников Донбасса. Это произойдет после общественных слушаний, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«По инициативе главы Елизовского муниципального района Сергея Николаевича Тюлькина именно эту улицу, улицу Рабочей смены, переименуем в улицу защитников Донбасса. Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания», — привела пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Он также выразил уверенность в том, что инициативу поддержат, «и мы увековечим память тех», кто участвует в спецоперации.

Ранее Солодов предложил назвать улицы населенных пунктов в Камчатском крае именами и фамилиями погибших в Донбассе российских военных. В пример он привел военнослужащего Сергея Булгакова, который нес службу в бригаде морской пехоты, дислоцируемой в Петропавловске-Камчатском. Военный прикрывал отход своих товарищей, и, несмотря на ранение, не покинул огневую позицию. Булгаков помог спасти жизни 38 сослуживцев и командира, отметил Солодов.