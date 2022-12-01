Общество 01 декабря 2022, 17:55 Улица Сунгоркина появится в Хабаровске

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В новом микрорайоне Хабаровска появится улица, названная в честь главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Радиостанция «Говорит Москва» напомнила, что Сунгоркин родился в Хабаровске. Впоследствии он много ездил по краю, в частности в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Хабаровском крае и на Магадане. Главредом издания он стал в 1997 году.

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Журналист умер в сентября этого года от инсульта. Он скончался в возрасте 68 лет.

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