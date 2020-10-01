Улица Рубинштейна в Петербурге станет пешеходной по выходным и праздникам

Как уточнили в ведомстве, ограничение не коснется тех, кто живет или работает на главной питейной улице города. Поэтому в чистом виде пешеходной она не будет.

Проехать по Рубинштейна по выходным и праздникам смогут смогут инвалиды, машины экстренных служб, спецтехника и автомобили «Почты России». Улицу оснастят видеонаблюдением и сделают платной парковку.

«Фонтанка.ру» пишет, что урбанисты ранее не раз предлагали убрать автомобили с этой улицы. Об этом просили и местные жители, однако городские власти не соглашались на это, ссылаясь на возможный транспортный коллапс на соседних улицах и запаркованность близлежащих дворов.

Ограничение начнет действовать с 20 октября.