Улица Рубинштейна в Петербурге может повторить судьбу Патриарших прудов

Глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин считает, что въезд на улицу Рубинштейна следует ограничить. Ему понравился эксперимент с районом Патриарших прудов в Москве, где ранее также ввели такое правило. Об этом написал «Петербургский дневник».

Чиновник отметил, что проводить эксперименты по перекрытию улиц и менять движение автомобилей, как это делают московские власти, правильно. По его словам, так делают и многие европейские города, особенно в ночное время суток. Подобная практика может использоваться и на улице Рубинштейна, хотя бы в праздничные дни.

Ранее стало известно, что с начала июля, с пятницы по воскресенье, с 19:00, на территорию Патриарших прудов в Москве могут въезжать только жители района. Место жительства нужно подтверждать пропиской, либо другими документами, например, договором на аренду. Такое решение имеет временный характер. Власти хотят проверить, станет на улице тише в ночное время или нет.