Улица Путина появилась в Цхинвале

Московскую улицу в столице Южной Осетии, Цхинвале, переименовали. Теперь центральная улица города носит имя президента России Владимира Путина.

«Такое решение принято в знак благодарности за всемерную и постоянную поддержку народа Южной Осетии, за спасение Южной Осетии в августе 2008 года и принятое тогда руководителями России решение о признании независимости республики», — рассказал мэр Цхинвала Алан Кочиев. Его слова привел «Интерфакс».

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По словам мэра, решение о переименовании улицы одобрила специальная комиссия. В день рождения российского лидера, 7 октября, Московская улица Цхинвала официально получила имя Путина.

На улице Московской находится Югоосетинский государственный университет. Кроме того, здесь же построена одна из главных сцен города — Концертный зал Совпрофа. Вдоль магистрали также установлен обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Одним концом улица упирается в автовокзал и переходит в улицу Героев, другим — через круговое движение переходит в Горийское шоссе.