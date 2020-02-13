Улица композитора Соловьева-Седого может появиться в Санкт-Петербурге

Василий Соловьев-Седов-младший рассказал, что будет правильно назвать улицу именем автора песен «Прощай, любимый город», «Соловьи» и «Где же вы теперь, друзья однополчане» в год 75-летия Победы.

Он отметил, что инициативу поддержала администрация Центрального района Санкт-Петербурга. Вместе с ней был выбран проезд. Также предложение одобрила инициативная группа деятелей культуры города.

Внук композитора отметил, что в районной администрации решается и вопрос благоустройства сквера имени Василия Соловьева-Седого.