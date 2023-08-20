Общество 20 августа 2023, 10:51 Улица имени Дарьи Дугиной появилась в Донецке Пушилин: одна из улиц в Донецке получила имя Дарьи Дугиной РИА «Новости»

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Именем убитой журналистки и политолога Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке. Об этом в годовщину ее смерти сообщил в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом — настолько был велик страх перед активной бесстрашной русской девушкой», — напомнил политик.

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Пушилин подчеркнул, что Дугина была настоящим патриотом России. Журналистка активно поддерживала проведение специальной военной операции, открыто высказывала свою точку зрения, глубоко понимая корни конфликта.

«Для нас она своя. Не раз Даша была в республике. <…> В память о [ней] мы решили назвать улицу ее именем», — добавил врио главы ДНР.

Улица Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы республики Александра Захарченко.

«Она для нас тоже герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить — она этого достойна», — заключил Пушилин.

В годовщину гибели Дугиной официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия так и не дождалась от правозащитных институтов и международных организаций реакции на убийство журналистки.