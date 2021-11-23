Сценарист рассказал о съемках «Улиц разбитых фонарей»

Сценарист Андрей Кивинов рассказал, как снимался сериал «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщило РИА ФАН.

Кивинов отметил, что сериал снимался почти так же, как документальный фильм. Причиной был недостаток финансирования.

«Все съемки проходили в реальной атмосфере, в реальных кабинетах, потому что не было денег. Это подкупало зрителей», — рассказал он.

Кивинов считает, что по этой причине сериал и был так популярен.