Уличный пес украл лакомство из магазина и стал звездой интернета

Видеоролик с уличным псом, который украл лакомство из магазина и запрыгал от радости, широко разошлось в соцсетях. Об этом рассказал «Ридус».

Герой видеоролика заходит в магазин, делая вид, что он «просто посмотреть». После этого пес осторожно ворует лакомство с прилавка. Выбежав на улицу, довольный своей удачей, пес начинает прыгать от радости.

«Как хорошо, что никто не отобрал у него вкусняшку»; «Круто, что хозяин магазина позволяет так легко тырить вкусняшки»; «Я бы догнала пёсика и отдала ему остальные лакомства», — написали пользователи в комментариях.