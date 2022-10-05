Уличных музыкантов в Петербурге будут контролировать законом | 360°

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Уличных музыкантов в Петербурге будут контролировать законом

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Законодательное собрание Петербурга начало рассматривать законопроект о регламенте для уличных музыкантов, а также фокусников, клоунов и других артистов, выступающих на улицах. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Если законопроект примут, артисты должны будут получать соглашение на выступления в городе. Отказ последует, если площадка уже занята другим исполнителем или городским мероприятием. За нарушения артистам будут грозить санкции и штрафы.

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Также в законопроекте прописано, что организатор должен будет следить, чтобы выступление не противоречило принятым нормам общественной морали и нравственности, песни не содержали ненормативную лексику, пропаганду войны, призывы к экстремизму, насилию и так далее.

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