Уличные парковки в Москве в майские праздники будут бесплатными

Для столичных водителей на майские праздники — 1, 2, 3, 9 и 10 мая — уличные парковки в городе будут бесплатными.

Припарковаться без оплаты на улицах Москвы можно будет с 1 по 3 мая, а также 9 и 10 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, отметило РИА «Новости».

Такое решение было принято в связи с тем, что по праздникам на дорогах меньше автомобилей.

При этом 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: они будут бесплатными везде, кроме улиц с повышенными тарифами. При этом во все дни парковки со шлагбаумом будут работать платно.

Во время майских праздников стоит больше времени проводить на свежем воздухе в целях минимизации заражения коронавирусом, посоветовал россиянам врач-инфекционист Николай Малышев.

Многие россияне на майские праздники едут на дачу. Лето и раннюю осень зачастую тоже проводят за городом. Многие берут с собой домашних животных, однако далеко не всегда соблюдают правила, чтобы сохранить здоровье своего питомца. Перед поездкой на дачу стоит провести профилактические процедуры для животного. Собакам и кошкам стоит дать блохогонные и глистогонные препараты, обработать их от клещей и вакцинировать, рекомендовал в беседе с «360» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.