Уличные художники нарисовали граффити с Иисусом Христом в Екатеринбурге

Художники нарисовали Христа, который с крестом на спине пересекает красную финишную ленту, привязанную к древкам копий римских легионеров.

Участники Jesus Gang осенью 2019 установила на площади на Уралмаше в Екатеринбурге противотанковые ежи, чтобы защитить работу художника Покраса Лампаса «Супрематический крест». Против этого граффити выступили православные общественники. Также Jesus Gang по-своему отреагировали на протесты из-за строительства храма святой Екатерины в одном из городских скверов Екатеринбурга. Они покрасили ограду на набережной в виде куполов и развесили на деревьях скворечники-храмы.