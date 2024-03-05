Общество 05 марта 2024, 16:13 Уличную выставку проведут в честь 125-летия скорой помощи в Петербурге

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Городская станция скорой медицинской помощи Северной столицы отметит 125-летие в 2024 году. В честь знаменательной даты состоится уличная выставка, посвященная юбилею учреждения. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Экспозиция расскажет о зарождении и развитии службы, а также отметит важные этапы ее истории. Зрители смогут познакомиться с работой людей, которые каждый день спасают человеческие жизни.