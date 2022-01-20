Уличную торговлю мясом и молоком запретили в одном из районов Владивостока

В Первореченском районе Владивостока 19 января прошел совместный рейд полицейских и представителей местной администрации.

Специалисты выявляли граждан, которые продавали мясную, рыбную, молочную и другие виды продукции на улице Ильичева и проспекте 100-летия Владивостока.

За размещение торговых точек и осуществление незаконной предпринимательской деятельности торговцам теперь нужно будет заплатить крупные штрафы. Их размер установят в ходе заседания административной комиссии, рассказали в пресс-службе мэрии.

Проверяющие рассказали, что часто нелегальная уличная торговля ведется с нарушением санитарных правил. Продажа товаров происходит в антисанитарных условиях, нет требуемого холодильного оборудования для хранения продуктов, у продавцов отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, а также нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, пишет zr.media.