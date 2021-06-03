«Уличная мода» получила бессмертие, считает звездный стилист и владелица Dress Up Bar Лина Дембикова. Об этом сообщило ИА Nation News.

Мода циклична, периодически возрастающая и угасающая популярность коснется любого направления. Эта участь не обойдет стороной и «уличный стиль».

«У каждого тренда есть свой цикл жизни. У какого-то он более короткий, у какого-то — более длинный. Нельзя сказать, что тренд, когда появляется, становится массово популярным — он резко умрет или пропадет, и streetwear является закономерным явлением», — объяснила стилист.

Преимущества «уличной моды» могут обеспечить ей «модное бессмертие». Нет стиля, настолько близкого к универсальности, считает Дембикова. Он сочетает в себе удобство и простор для самовыражения, предлагая разнообразие формы, цвета и применения. «Уличная мода» позволяет выглядеть в городе ярко.

«Это такое глобальное явление, которое никуда не денется, просто будет менять свою форму», — уверена стилист.

Сейчас набирают популярность гибридные решения дизайнеров — сочетание удобства «уличной моды» и изящество коллекций ведущих модных домов. Дембикова видит развитие такого направления в его сочетании с другими стилями. По ее мнению, благодаря этому получится компенсировать тоску по элегантности и изысканности.

Логичной трансформацией уличного стиля окажется микс между женственностью и нарядностью. Девушки получат эклектичный гардероб, в котором стирается четкая граница между привычными ранее стилями.