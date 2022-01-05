Частные самолеты начали улетать из Казахстана в Европу

Несколько частных бизнес-джетов улетели из Казахстана в Европу на фоне народных волнений в ряде городов страны. Об этом сообщил Telegram-канал KazTAG.

Уточняется, что шесть самолетов взлетели из Алма-Аты, а еще один вылетел из Нур-Султана.

Telegram-канал Ateo Breaking сообщил, что правительственный бизнес-джет полетел в сторону России.

Ранее в Казахстане разгорелись массовые волнения, первопричиной было повышение розничных цен на сжиженный газ пропан/бутан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Атинской и Мангистауской областях.

Он выступил с заявлением к нации, отметив, что «власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов».