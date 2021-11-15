Улаживать школьные конфликты предложили медиаторам

Вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой законодательно утвердить присутствие в школах медиаторов — специалистов, которые будут заниматься недопущением конфликтов между учениками. Об этом она рассказала «Парламентской газете».

Подростки сейчас часто чувствуют себя непонятыми и одинокими из-за травли и кибербуллинга в школе. Для того, чтобы избегать конфликтов между детьми, в школах должны присутствовать специалисты, умеющие сглаживать конфликты еще в зачатке, считает Кузнецова.

«Чтобы предотвратить такие конфликты, необходимо в том числе изменить законодательство. Мы собираем для этого рабочую группу. С таким предложением я выступила еще на посту детского омбудсмена. По итогам мониторинга работы службы медиации, то есть примирения в школах, мы пришли к выводу, что свои обязанности сотрудники службы нередко исполняют формально. Считаем, что необходимо узаконить службы примирения, чтобы появилась основа для работы с детьми. Нас поддержали профильный комитет Госдумы и министр просвещения. Надеюсь, что ответ законодателей не за горами. Это позволит не отнимать палку, когда дети дерутся, а не допускать конфликты. Но мало просто закрепить школьную медиацию в законодательстве. Вслед за таким решением должна быть оказана поддержка школе, выделены дополнительные ресурсы», — рассказала Кузнецова.