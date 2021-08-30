Ничего опасного в укусах королевских змей нет, они неядовиты. Об этом сообщил «360» эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин, который прокомментировал случай с девочкой из Екатеринбурга. Ребенка укусила змея.

«Очень много видов королевских змей. Они неядовиты, ничего опасного в их укусах нет. Кусаются они крайне редко», — рассказал он.

На его взгляд, таких мелких змей лучше вообще не давать в руки детям. Эти пресмыкающиеся могут быть достаточно активными, юркими, могут выскользнуть из рук. Кроме того, сама по себе змея может вызвать панику. Ведь людей часто не волнует, ядовитая змея или нет. Многие, когда видят змею, начинают бояться.

«Могла укусить просто так, что-то не понравилось», — предположил эксперт. Он не исключил, что змея могла среагировать на запах мяса.

Черлин добавил, что после укуса достаточно помазать ранку йодом. Он напомнил также, что на слюну змей у некоторых людей может быть аллергия. Если началась реакция, то лучше человеку сразу дать препарат против аллергии.

Ранее стало известно, что пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга укусила королевская змея.