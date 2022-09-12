Общество 12 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Укус насекомого может вызвать потерю сознания и другие состояния — Павел Ильин

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Преподаватель первой помощи, руководитель проекта «Первая помощь: просто и правильно», добровольный спасатель проекта «Спасатель.Рядом» Павел Ильин в беседе с РИАМО заявил, что укус насекомого порой может вызвать потерю сознания и другие состояния, требующие оказания помощи.

«Первое, что нужно сделать, это обезопасить себя, окружающих и пострадавшего от этого насекомого. Возьмем для примера осу. Она не должна продолжать кусать пострадавшего, желательно не оставлять в нем жало», — сообщил эксперт.

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Ильин напомнил, что необходимо сразу же после укуса проконтролировать сознание и дыхание пострадавшего.

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«Помним, если у пострадавшего нет сознания и дыхания, то мы проводим ему сердечно-легочную реанимацию. Если у него нет сознания, а дыхание присутствует, то мы укладываем его в устойчивое боковое положение. Неважно из-за чего у пострадавшего остановилось дыхание или он потерял сознание — укус это или другие повреждающие факторы, порядок действий единый», — резюмировал эксперт.

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