Важное 17 декабря 2023, 16:01 Украину уличили в попытке выкачать все ресурсы Крыма Шахматист Карякин: при Украине из Крыма пытались выкачать все ресурсы Unsplash

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Крым при Украине и сейчас — это два совершенно разных полуострова. Об этом рассказал гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин на XXI съезде «Единой России».

При Украине из республики пытались выкачать все ресурсы и ничего не делали для ее развития. При РФ на полуострове появились новые дороги, аэропорт, больницы и школы, напомнил Карякин.

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«Мне как крымчанину это очень приятно. Моя семья голосовала за присоединение Крыма. И, конечно, я поддерживал присоединение с самого начала, с 2014 года об этом официально заявил, и тут же попал под шахматные санкции», — поделился гроссмейстер.

Он добавил, что остался верен своей позиции и поддержал спецоперацию, когда она началась.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что Украину ждет территориальный развал в ближайшее время. Он назвал деградацию страны очевидной.