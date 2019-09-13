Украину призвали отказаться от войны с Россией

Украина не может объявить войну России, поскольку та остается ядерной державой, признал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В Москве после этого заявления предложили Украине вернуться в состав России.

Как в 2014 году, так и сейчас мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал и захватила часть нашей территории, подчеркнул Турчинов, выступая в эфире крымско-татарского телеканала ATR. Текст своего выступления украинский политик разместил на персональном сайте.

Турчинов заявил, что Украина в своем пацифистском порыве в свое время отказалась от ядерного оружия. Теперь в вопросах стратегического вооружения стране нечего противопоставить России.

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«Помните, даже в пропагандистском фильме о захвате Крыма Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он мог применить ядерное оружие», — подчеркнул Турчинов.

Экс-глава СНБО добавил, что России нужен был не только Крым. Москве нужна была вся Украина. Именно поэтому шестой год подряд против Украины идет война, объяснил Турчинов, минуту назад заявлявший, что война между Россией и Украиной не объявлена.

Экс-глава СНБО выразил надежду, что наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем даже были у Советского Союза в конце существования. Вот тогда-то Украина освободит не только Крым, пригрозил украинский политик.

В Москве отреагировали на слова из Киева. В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подсказал единственный возможный и полностью рабочий план, как Украина может вернуть себе Крым.

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«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками», — заявил сенатор. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, если Украина воссоединится с Россией в одном государстве, то автоматически и Крым вернется к Киеву. Границы-то сотрутся.

В перспективе самый реалистичный вариант: Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, подчеркнул сенатор.