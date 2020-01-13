Украину призвали очнуться от «пещерной русофобии»

Киев должен трезво оценивать текущую ситуацию. Украинским властям и простым жителям страны пора очнуться от «майданного морока и пещерной русофобии».

С таким заявлением выступил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, которого процитировало РИА «Новости».

«Киевской власти и всему обществу нужно очнуться от майданного морока и пещерной русофобии, <…> осознать, что Крым вышел из состава Украины раз и навсегда по собственному желанию и в соответствии с международным правом», — подчеркнул он, призвав относиться к происходящему трезво.

Гоцанюк заметил, что гражданскую войну в Донбассе необходимо завершить. При этом военные преступники должны понести предусмотренное законом наказание. По мнению политика, преследовать людей за инакомыслие и гражданскую позицию нельзя, как и лишать «родного языка, культуры, веры и традиций».

«Из украинской политической повестки должны исчезнуть нацистские идеи, призывы к ненависти и вражде, поощрение экстремизма», — заметил премьер Крыма.

Он напомнил, что доверие и уважение людей можно заслужить, только если решить все упомянутые вопросы. Восстановление дружественных отношений без этого невозможно.

Крым воссоединился с Россией почти шесть лет назад — после проведенного в 2014 году референдума. Несмотря на это, многие люди на полуострове до сих пор не могут получить российский паспорт.