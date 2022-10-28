Украину предупредили о росте цен из-за закупок электроэнергии у Словакии | 360°

Общество 28 октября 2022, 13:23 Украину предупредили о росте цен из-за закупок электроэнергии у Словакии Медведев: покупки электроэнергии у Словакии не помогут Украине РИА "Новости"

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Власти Украины выбирают неверный путь для решения проблем с электроэнергией в стране, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что страна решила закупать ее в Словакии, но у этого шага будут негативные последствия.

Медведев пояснил, что закупка словакской электроэнергии обернется дальнейшим ростом цен на энергоносители. Причем как для жителей Европы, так и для украинцев.

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В конечном итоге это не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, подчеркнул политик. По его словам, путь к ней совсем иной.

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«[Украине] надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — заключил он.

Энергетическая компания Украины (АО «ЭКУ») 28 октября сообщила о первой тестовой поставке электроэнергии из Словакии. Гендиректор АО Виталий Бутенко заявил, что это стало дополнительным инструментом стабилизации работы энергосистемы страны.