Общество 22 июля 2023, 19:00 Украину обвинили в намеренной атаке на погибшего военкора Журавлева Сенатор Бондарев: ВСУ совершили намеренную атаку на военкора Журавлева в Запорожье Нежурка/Telegram

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Погибший в результате обстрела ВСУ в Запорожской области военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев ехал на гражданском автомобиле. Это была намеренная атака ВСУ на мирных людей, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в Telegram-канале.

По словам сенатора, Журавлев направлялся из Васильевки во Владимировку в компании коллег.

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«Спутать цель, приняв гражданскую машину за военную, невозможно. Это была намеренная атака на мирных людей. <…> Которые с честью выполняли свой журналистский долг, не боясь, освещали события на передовой», — подчеркнул он.

Минобороны России сообщало, что ВСУ атаковали российских журналистов кассетными снарядами в Запорожской области. В результате атаки Ростислав Журавлев погиб, еще трое корреспондентов получили ранения разной степени тяжести, с ними работают врачи.

Член ВГА региона Владимир Рогов отмечал, что Ростислав Журавлев пользовался большим уважением со стороны своих коллег и всегда находился на «самом острие происходящих событий».