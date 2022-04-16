Украинцы захватили лидерство среди получивших российское гражданство в 2022 году

Граждане Украины чаще прочих получили российский паспорт в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МВД.

Всего в первом квартале 2022 года иностранным гражданам выданы 141,5 тысячи паспортов Российской Федерации, из них 39,6% — гражданам Украины.

На втором месте остались представители республики Таджикистан (23,9%), тройку замкнул Казахстан (8%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число выданных российских паспортов снизилось на 12%. Правоохранители считают, что этот показатель является сезонным и не отражает ситуацию в объективном свете.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР была объявлена в феврале. В Ростовской области был введен режим ЧС, помощь с жильем и трудоустройством беженцам оказывают уже 73 региона страны.

Кабинет министров выделит 439 миллионов рублей регионам, принявших беженцев из Донбасса.