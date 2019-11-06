Украинцы увековечили имя пособника нацистов на памятной доске

В городе Калуш, расположенном в Ивано-Франковской области западной части Украины, появилась памятная дочка Дмитрию Палиеву. Это украинский националист и гауптштурмфюрер дивизии СС «Галичина». Об этом директор Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского на своей странице в Facebook.

«В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС „Галиция“ Дмытра Палиива. На архивном фото Палиив в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера», — написал Долинский (орфография автора сохранена).

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Дмитрий Палиев стоял у истоков создания дивизии СС «Галичина» в 1943 году. Тогда боевики Организации украинских националистов* сотрудничали с разведорганами Германии. Они вместе боролись против СССР. Бойцы дивизии СС участвовали в карательных операциях и совершали массовые убийства.

Несколько дней назад в Одессе националистами была уничтожена мемориальная доска в честь маршала Георгия Жукова. Она висела на здании, где в годы ВОВ располагался штаб Одесского военного округа. Радикалы оправдали свои действия разрешением Минобороны. Они показали письмо, в котором сказано, что в ведомстве не возражают против взноса памятного знака. Ликвидация доски в честь советского героя попадает под закон о декоммунизации.

* Организация, запрещенная на территории России.