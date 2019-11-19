Украинцы смогут менять отчество

Согласно инициативе парламентариев, отчество можно будет менять с 16 лет. В отдельных случаях такое право будет дано и 14-летним — но только если желание подростка подтвердят родители или опекуны, иначе говоря, законные представители. В некоторых случаях будет достаточно и согласия одного из родителей. Если же в семье не будет достигнуто взаимопонимание и принято единое мнение, отчество можно будет изменить по суду.

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Как отмечено в пояснительной записке, законопроект должен устранить пробелы в действующем законодательстве страны. Ранее ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) указал, что в законах Украины есть нарушения закрепленного в Конвенции о защите прав человека и основных свобод права на уважение частной и семейной жизни.

Рассматривая в 2013 году дело «Гарнага против Украины», ЕСПЧ счел, что на Украине отчасти присутствуют нарушения прав человека: истице отказали в смене ее отчества, при этом девушка всего лишь хотела, чтобы в ее отчестве было использовано имя ее отчима. Украина не позволила. Пришлось обращаться в Гаагу.