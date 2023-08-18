18 августа 2023, 07:48
Украинцы останутся зимой без электричества независимо от ракетных атак
Эксперт Корольчук назвал неизбежным отключение электричества на Украине зимой
Ресурсоснабжающим организациям зимой придется регулярно отключать на Украине электричество, даже если обойдется без атак по энергетической инфраструктуре. Специалист в области энергетики Юрий Корольчук заявил сайту UBR.ua, что это неизбежно.
«Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как и год назад. В самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов», — предупредил он.
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По словам Юрия Корольчука, отключения неизбежны. Их устроят даже в том случае, если обойдется без ракетных ударов. Причину назвал экс-министр энергетики Иван Плачков. По его словам, энергосистема Украины слишком сильно пострадала от обстрелов. Несмотря на усилия работников «Укрэнерго», всего около 30% оборудования сети привели в работоспособное состояние.
Осенью 2022 года из-за ударов по критической инфраструктуре на Украине ввели режим экономии электроэнергии. Жители жаловались в соцсетях на невозможность сделать домашние дела и усталость, спрашивали совета по покупке горелки.
ЖКХ
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