Общество 18 августа 2023, 07:48 Украинцы останутся зимой без электричества независимо от ракетных атак Эксперт Корольчук назвал неизбежным отключение электричества на Украине зимой РИА «Новости»

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Ресурсоснабжающим организациям зимой придется регулярно отключать на Украине электричество, даже если обойдется без атак по энергетической инфраструктуре. Специалист в области энергетики Юрий Корольчук заявил сайту UBR.ua, что это неизбежно.

«Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как и год назад. В самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов», — предупредил он.

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По словам Юрия Корольчука, отключения неизбежны. Их устроят даже в том случае, если обойдется без ракетных ударов. Причину назвал экс-министр энергетики Иван Плачков. По его словам, энергосистема Украины слишком сильно пострадала от обстрелов. Несмотря на усилия работников «Укрэнерго», всего около 30% оборудования сети привели в работоспособное состояние.

Осенью 2022 года из-за ударов по критической инфраструктуре на Украине ввели режим экономии электроэнергии. Жители жаловались в соцсетях на невозможность сделать домашние дела и усталость, спрашивали совета по покупке горелки.