Общество 14 апреля 2023, 09:33 Украинцы напали на активиста в Лондоне за протест против «Азова» и конфликта с Россией Украинские беженцы напали на активистов у Альберт-Холла в Лондоне РИА «Новости»

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Местные активисты возле Альберт-Холла в Лондоне вышли на протест против конфликта с Россией, спонсирования киевского режима и поддержки националистов полка «Азов»*. Украинские беженцы напали на одного из них, сообщил сайт kp.ru.

Украинская группа «Океан Эльзы» 13 апреля дала концерт, сборы с которого пообещала передать на поддержку Украины. Британские активисты пришли к месту выступления с мегафонами и плакатами «„Азов“* = нацизм», «За что погибла 71 тысяча украинских солдат?», «Куда ушли 15 миллиардов наших налогов?».

Мирная акция окончилась скандалом — к активистам подошли мужчина и женщина в футболке с символикой полка, показали рукой нацистское приветствие, признались в поддержке националистов. Вслед за ними подошла еще одна женщина, которая заявила, что является украинкой, тоже стала толкаться и ругаться с активистами. Охранники концертного зала вмешались и отвели участников акции в сторону.

Ранее в Литве решили заставить украинских беженцев учить местный язык. Государственная языковая инспекция заявила, что это поможет им социализироваться.

* «Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.