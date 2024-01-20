Общество 20 января 2024, 12:58 Украинцев с гражданством России предложили взять на учет из-за банды в Белгороде Mash: живущих в России украинцев призвали взять на учет из-за банды в Белгороде

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Руководителем терроризирующей Белгород подростковой группировки оказался 17-летний уроженец Азербайджана. До получения российского паспорта юноша много лет жил на Украине. В этой связи общественная организация «Ветераны России» призвала взять на учет всех живущих в стране украинцев, сообщил со ссылкой на заявление организации Telegram-канал Mash.

Общественники подчеркнули, что особое внимание нужно уделить живущим в России подросткам-украинцам, чтобы не допустить появления новых группировок.

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Нападавшие безо всякого повода молодые люди снимали свои похождения на видео и публиковали в социальных сетях. Следователи после изучения скандальных роликов завели уголовные дела за возбуждение ненависти по признакам национальности, а также за покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти.

Всего по делу проходят шесть человек. Отдельную проверку начали в отношении главаря группировки, который получил гражданство России в 2022 году. Правоохранители проверят законность выдачи паспорта.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заметил, что подростки терроризировали Белгород ради минутной славы. Он сравнил их с треш-стримерами, но отметил, что касающийся блогеров закон к ним применить нельзя.