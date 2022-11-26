26 ноября 2022, 11:30
Украинцев освободят от неонацистских правителей — Лавров
Глава МИД Лавров: народ Украины освободят от неонацистских властей
Народ Украины освободят от неонацистских правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что украинцы заслуживают жить в дружбе и добрососедстве.
О судьбе жителей Украины Лавров высказался в документальном фильме на телеканале «Россия 24».
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«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал министр.
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Накануне, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил о том, что Россия имеет дело с неонацистским режимом.
Одним из подтверждений этого, по словам главы государства, являются расстрелы в рядах ВСУ, когда украинских военнослужащих могут убить перед строем. Президент подчеркнул, что Россия сражается не с украинцами, а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса.
Спецоперация ВС РФ началась 24 февраля. Ее целью стала защита населения Донбасса. Для этого, как объяснял Путин, необходима демилитаризация и денацификация этой страны. Российский лидер также указывал, что военные преступники, которые совершили преступления против мирных жителей ДНР и ЛНР, должны понести ответственность за это.
Сергей Лавров
Украина
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