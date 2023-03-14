Общество 14 марта 2023, 10:43 Украинцам законодательно предложили вступать в однополый союз Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о регистрации однополого партнерства РИА «Новости»

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Законопроект о регистрируемых партнерствах внесли на рассмотрение Верховной рады Украины. В случае принятия люди смогут создавать разно- или однополые союзы и пользоваться соцгарантиями близких родственников. Документ разместили на сайте парламента.

Авторы идеи предложили считать регистрируемым партнерством добровольный союз двух совершеннолетних лиц любого пола, основанный на взаимоуважении, правах и обязанностях, аналогичных прописанным в Семейном кодексе Украины в определении семьи. При этом в пояснительной записке призвали не приравнивать такой союз к браку — вступившие в него получат статус близких родственников, а не супругов.

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Партнерам в качестве членов семьи первой степени родства предоставят положенные социальные гарантии. В законопроекте для них прописали права на случай пропажи без вести или гибели одного из членов партнерства, вопросы наследования и алгоритм действий в других ситуациях. Вступать в союз в случае принятия закона разрешат даже тем, кто фактически не живет вместе и не ведет общее хозяйство.

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Депутат от партии «Голос» Инна Совсун внесла этот законопроект в Верховную раду. Она объяснила необходимость узаконить регистрируемое партнерство желанием защитить права военнослужащих.