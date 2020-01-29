Украинцам и белорусам упростили получение гражданства России

Тем самым процедура получения гражданства России для украинцев и белорусов становится еще проще. По словам Казаковой, число жителей соседних государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет. И чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет незаконных мигрантов.

«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям — гражданам Белоруссии, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка», — добавила Казакова.

Она напомнила, что граждане этих двух государств, а также граждане Казахстана и Молдавии могут стать обладателями российских паспортов после получения вида на жительство.