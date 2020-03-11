Украинцам и белорусам упростили получение гражданства России

Свободно владеющие русским языком граждане Белоруссии и Украины смогут получить гражданство России без лишних бюрократических преград. Для этого нужно, чтобы они — либо их родственники по прямой восходящей линии — постоянно жили сейчас или ранее на территории России, Российской Империи или СССР в пределах нынешних границ России. Их признают носителями русского языка без прохождения обязательного до этих пор экзамена, только по результатам собеседования. Соискателю гражданства будет достаточно обратиться с заявлением.

Порядок подачи таких заявлений определит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Единые критерии признания иностранца или лица без гражданства носителем русского языка еще предстоит разработать и утвердить. Для этого у чиновников есть три месяца.

Закон разработали по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства призвал усовершенствовать порядок приобретения гражданства России иностранцами.