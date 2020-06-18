Украинца поймали в Ростове с запрещенной книгой Гитлера
Российские таможенники задержали в Ростове-на-Дону 19-летнего украинского моряка. У него была при себе автобиография Адольфа Гитлера «Моя борьба», запрещенная в России и многих других странах. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Южное таможенное управление.
Издание нашли на настенной книжной полке в каюте экипажа теплохода, который прибыл в Ростов-на-Дону из Украины.
«Печатное издание „Моя борьба“ (Mein Kampf) объемом 704 страницы было обнаружено должностными лицами пограничного наряда в порту Ростова-на-Дону в ходе таможенного контроля теплохода», — говорится в сообщении.
Пограничники напомнили про законодательство ЕАЭС, запрещающее перевозить через таможенную территорию Евразийского экономического союза материалы с призывами к террористической и экстремистской деятельности.
Заведено два административных дела по статьям «Декларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений».
«Моя борьба» признана экстремистской литературой согласно решению Кировского районного суда Уфы от 24 марта 2010 года.