Украинскую земельную реформу в Европе назвали необратимой ошибкой

«Мантра, которую мы постоянно слышим — „нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их поправим“. Земельная реформа — такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сбережем права малых фермеров», — заявил Патроне в ходе Киевского международного экономического форума.

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С коллегой согласен и полностью его поддержал заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру. Он настоятельно рекомендовал Киеву не спешить с реформами, сто раз все взвесить и потом принимать решения.

«Я бы рекомендовал делать это постепенно, вначале решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее», — посоветовал Сулакру.

Но не все западные эксперты настолько осторожны. Вот. например, глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала напомнил, что бизнес ожидает открытия рынка земли уже с 1 октября 2020 года.

«Моя рекомендация была бы использовать это окно возможностей — политических возможностей и политической воли на раннем этапе, поскольку со временем это желание может уменьшиться и продвинуть такие непопулярные реформы было бы труднее», — откровенно заявил Фиала.