Украинского журналиста вызвали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам

Украинского журналисты Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы. Ведомство планирует завести на него административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Прокуратурой округа рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Романа Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ», — сообщили в Telegram-канале RT.

Роман Цимбалюк является собственным корреспондентом УНИАН в России. Во время конфликта на востоке Украины был аккредитован в России. На начало 2017 года он был единственным украинским журналистом, аккредитованным в России.

Журналист занимает проукраинскую позицию, любит задавать российским политикам, в том числе и президенту России Владимиру Путину, провокационные вопросы. Он живет в Москве.