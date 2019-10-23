Украинского политзаключенного обрекли на смерть

Участники акции «Дед Миша, живи!», которая пройдет в четверг, 24 октября под стенами СИЗО в Харькове, требуют защитить политзаключенного.

«Это просто ад», — заметила микроблогер Юлия Витязева в Twitter. Писатель и историк Армен Гаспарян подчеркнул, что в приговоре правоохранители не привели достаточно доказательств вины Логунова.

В тексте документа говорится, что Логунов «при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и в неустановленном месте получил от не установленных следствием представителей Российской Федерации задачу по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну в сфере обороны».