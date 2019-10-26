Украинского политолога выгнали из студии «России 1» за хамство

Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии телеканала «Россия 1». Отлученный от телевидения общественник позже заявил, что никогда еще не был так рад вернуться на Украину.

Представитель Украины по сути поплатился за недостойное, по мнению ведущего Евгения Попова, поведение во время эфира передачи. Пытаясь донести свою мысль оппонентам, он забылся и гнул свою линию, не обращая внимания ни на какие одергивания и обращения к нему. Собравшиеся пришли к мнению, что участника дискуссии, который превращает полемику в собственный монолог, лучше попросить удалиться.

Все «решилось само собой», добавил позже Трюхан. В своем Facebook он высказал неподдельную радость по поводу того, что наконец ему удалось вернуться домой. Запись проиллюстрирована фотографией из туманного Киева.

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«Наверное, никогда раньше не было такого радостного ощущения эйфории. Оно и понятно. Я же вырвался из настоящего дурдома, в который превратилась программа „60 минут“. Еще недавно можно было хоть как-то отстаивать позиции и доносить правду зрителям по всему миру об агрессии России против Украины. Но в последнее время то было все тяжелее», — заметил политолог.

Подписчики его поддержали, наговорили слов одобрения и поддержки. В коиментариях отметился и киевский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве.

«Убежденному бандеровцу жму руку», — написал Цимбалюк.

Тренд просить представителей Украины покинуть съемочные площадки до этого поддержал другой эксперт, Вячеслав Ковтун. Его удалили из студии программы «Кто против?» по его же просьбе.