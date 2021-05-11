Украинского футболиста обвинили в госизмене после поздравления с Днем Победы

Футболиста «Зенита» из Украины Ярослава Ракицкого обвинили в предательстве после его публикации в Instаgrаm-аккаунте с поздравлением в День Победы, сообщил сайт «Дни.ру».

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!» — написал Ракицкий в посте.

Подписчики оставили большое число комментариев под публикацией. Радикалы из Украины заявили, что спортсмен предал родную страну. Как они считают, из-за многомиллионных контрактов с «Зенитом» Ярослав потерял честь и забыл про родное государство. Другая часть пользователей Сети поддержала футболиста и поблагодарила за честное выражение гражданской позиции.